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BHP временно отказалась от сделки с Anglo American

BHP временно отказалась от сделки с Anglo American

Мировой лидер горнодобывающей промышленности BHP временно отказался от приобретения Anglo American, что являлось одной из крупнейших попыток слияний и поглощений в 2024 году, пишет Yahoo Finance! Ранее издание The Financial Times сообщило, что австралийская компания теперь считает сделку «слишком дорогой», учитывая удорожание акций Anglo American в последние месяцы.

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