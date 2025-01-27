BHP временно отказалась от сделки с Anglo American

Мировой лидер горнодобывающей промышленности BHP временно отказался от приобретения Anglo American, что являлось одной из крупнейших попыток слияний и поглощений в 2024 году, пишет Yahoo Finance! Ранее издание The Financial Times сообщило, что австралийская компания теперь считает сделку «слишком дорогой», учитывая удорожание акций Anglo American в последние месяцы.