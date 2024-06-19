Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ВТО и ЭСКАТО: голос Москвы услышан.

ВТО и ЭСКАТО: голос Москвы услышан.

Попытки Запада блокировать Россию в международных экономических организациях не сработали Автор: Алексей Балиев    Состоявшиеся в Женеве переговоры делегации РФ с руководством таких международных влиятельных структур, как Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Всемирная торговая организация (ВТО) в Абу-Даби и Самарканде, подтвердили, что они выступают за равноправие государств в общемировой торговле.

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