ВТО и ЭСКАТО: голос Москвы услышан.

Попытки Запада блокировать Россию в международных экономических организациях не сработали Автор: Алексей Балиев Состоявшиеся в Женеве переговоры делегации РФ с руководством таких международных влиятельных структур, как Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Всемирная торговая организация (ВТО) в Абу-Даби и Самарканде, подтвердили, что они выступают за равноправие государств в общемировой торговле.