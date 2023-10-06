Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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«ВездеХоды» из Молжаниновского побывали на Всероссийском турслёте

Ребята клуба туристов «ВездеХоды» школы «Перспектива» в Молжаниновском районе и их руководитель Татьяна Худякова вернулись из Пятигорска, где провели пять дней на Всероссийском слёте туристов, организованном Движением Первых.

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