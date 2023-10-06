«ВездеХоды» из Молжаниновского побывали на Всероссийском турслёте

Ребята клуба туристов «ВездеХоды» школы «Перспектива» в Молжаниновском районе и их руководитель Татьяна Худякова вернулись из Пятигорска, где провели пять дней на Всероссийском слёте туристов, организованном Движением Первых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии