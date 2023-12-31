На Украине заявили о возможном лишении льгот миллионов переселенцев

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что порядка двух миллионов граждан страны, которые являются внутренними переселенцами с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат в случае не внесения изменений в действующее постановление.
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