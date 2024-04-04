Россия достигла рекорда по авиарейсам без пересадки в Москве

Россия достигла рекорда по количеству внутренних авиарейсов без пересадки в Москве. Согласно информации РИА Новости, эта статистика была достигнута благодаря реконструкции и открытию новых взлетно-посадочных полос в различных регионах страны.
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