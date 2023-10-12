FT: долг ЕС через три года достигнет €900 млрд из-за пандемии и поддержки Киева

Долг Евросоюза к концу 2026 года достигнет €900 млрд из-за привлечения объединением средств для финансирования программ восстановления после пандемии COVID-19 и вследствие поддержки Вооружённых сил Украины.
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