Какой сегодня праздник: 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, во всём мире отмечается Международный день бармена. Дата для праздника выбрана не случайно - 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.