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Давайте называть их русскими: Норвежский тренер заступился за Россию на Олимпиаде

Давайте называть их русскими: Норвежский тренер заступился за Россию на Олимпиаде

Тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон заступился за Россию на Олимпиаде в Токио.

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Игорь Емельянов
Оказывается и в Норвегии есть нормальные люди, а не только страшно больные астмой лыжники, которых колотит при упоминании России
Альбертт
Ну если этот норвежец адекватно реагирует на Россию не значит что у него вся команда не больна астмой .
Валерий Греков
Люди больные астмой по-настоящему, а не понарошку, не могут участвовать в соревнованиях наравне со здоровыми и тем более превосходить их, знаю на личном опыте и опыте больных товарищей!!!
Альбертт
А мы это и так знаем но во всем мире похоже об этом не догадываются ? Догадываются но это всех устраивает тем более Россию задрочили с допингами , западу стало совсем хорошо .
Борис Осипов
Норвег прозрел...
Liferglotc Гербов
Тренер Норвегии чувак моложавый... МУДРЫЙ!

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