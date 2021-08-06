Давайте называть их русскими: Норвежский тренер заступился за Россию на Олимпиаде

Сергей ЕДавайте называть их русскими: Норвежский тренер заступился за Россию на Олимпиаде Тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон заступился за Россию на Олимпиаде в Токио.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ЕмельяновОказывается и в Норвегии есть нормальные люди, а не только страшно больные астмой лыжники, которых колотит при упоминании РоссииАльберттНу если этот норвежец адекватно реагирует на Россию не значит что у него вся команда не больна астмой .Валерий ГрековЛюди больные астмой по-настоящему, а не понарошку, не могут участвовать в соревнованиях наравне со здоровыми и тем более превосходить их, знаю на личном опыте и опыте больных товарищей!!!АльберттА мы это и так знаем но во всем мире похоже об этом не догадываются ? Догадываются но это всех устраивает тем более Россию задрочили с допингами , западу стало совсем хорошо .БОБорис ОсиповНорвег прозрел...Liferglotc ГербовТренер Норвегии чувак моложавый... МУДРЫЙ!Комментировать
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