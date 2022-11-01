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Смотрите видеообзор матча «Ливерпуль» – «Наполи»: голы Салаха и Нуньеса в концовке принесли «красным» победу

Смотрите видеообзор матча «Ливерпуль» – «Наполи». Мерсисайдский клуб одержал победу (2:0) в матче Лиги чемпионов благодаря голам Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса в концовке.

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