Гол и передача Кузьменко помогли «Калгари» победить «Аризону» в матче с 11 шайбами

«Калгари» добыл третью победу в четырех последних матчах. Кузьменко снова набрал очки. Ранним утром 15 апреля (мск) в Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Аризону Койотс».
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