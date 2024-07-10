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Месси забил на 6-м Кубке Америки. Он повторил рекорд Зизиньо 67-летней давности

Месси забил на 6-м Кубке Америки. Он повторил рекорд Зизиньо 67-летней давности

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» отличился в полуфинальном матче против сборной Канады (2:0).

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