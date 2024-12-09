Апсны наяву: Абхазия погружается в экономический кризис

В Абхазии в последние дни резко ухудшилась социально-экономическая ситуация. Власти перестали платить зарплаты бюджетникам, возникли перебои с экспортом мандаринов, с 9 декабря введены новые графики отключения света, а с 10 декабря закрываются школы и детсады.
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