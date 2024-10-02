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Эту закуску в СССР готовила каждая бабушка, а сейчас ее забыли: рецепт из книги 1952 года — клецки из брынзы

Эту закуску в СССР готовила каждая бабушка, а сейчас ее забыли: рецепт из книги 1952 года — клецки из брынзы

Очень простое блюдо.Клецки — это одно из тех блюд, которые ассоциируются с уютом и домашним теплом. В СССР такое блюдо было настоящей находкой для любой хозяйки: готовилось быстро, из простых ингредиентов, а главное — его обожал каждый член семьи, от малышей до бабушек и дедушек.

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