Очень простое блюдо.Клецки — это одно из тех блюд, которые ассоциируются с уютом и домашним теплом. В СССР такое блюдо было настоящей находкой для любой хозяйки: готовилось быстро, из простых ингредиентов, а главное — его обожал каждый член семьи, от малышей до бабушек и дедушек.