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Во Франции археологи обнаружили саркофаг с останками женщины со странными зубами

Во Франции археологи обнаружили саркофаг с останками женщины со странными зубами

В 1988 году во время раскопок в замке Лаваль на северо-западе Франции археологи обнаружили свинцовый саркофаг с останками женщины, умершей более трех с половиной веков назад .

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