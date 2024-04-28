Акция «День добрых дел» прошла во всех школах Подмосковья

Последний день перед майскими праздниками стал особенным для учеников подмосковных школ – по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева он был объявлен выходным, который можно было провести с пользой на акции «День добрых дел».
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