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Валерий Меладзе выступил с предполагаемой возлюбленной своего брата

Валерий Меладзе выступил с предполагаемой возлюбленной своего брата

Валерий Меладзе выступил с предполагаемой возлюбленной своего братаПевец Валерий Меладзе пришел на концерт участницы «ВИА Гры» Софьи Тарасовой, которую считают новой возлюбленной его брата, продюсера Константина Меладзе.

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