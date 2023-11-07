Валерий Меладзе выступил с предполагаемой возлюбленной своего брата

Валерий Меладзе выступил с предполагаемой возлюбленной своего братаПевец Валерий Меладзе пришел на концерт участницы «ВИА Гры» Софьи Тарасовой, которую считают новой возлюбленной его брата, продюсера Константина Меладзе.
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