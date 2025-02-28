Тарасова прокомментировала обращение фигуристки в прокуратуру Франции из-за интимного фото

Тарасова об обращении Кураковой в прокуратуру: В платье она никому не интересна Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал с обращением бывшей российской фигуристки Екатерины Кураковой в прокуратуру Франции из-за эротического фотомонтажа, сделанного неназванным фотографом.