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Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Третье сентября"

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Третье сентября"

Композитор сможет с его помощью организовывать концерты и оказывать услуги гостиниц и ресторанов Композитор Игорь Николаев зарегистрировал на свое имя товарный знак "Третье сентября", следует из данных Роспатента.

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