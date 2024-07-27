Ученые: люди с этой группой крови – самые красивые на Земле

Научная сфера снова привлекает внимание общественности к вопросам здоровья и красоты. Согласно исследованию, проведенному пакистанскими учеными, было установлено, что первая группа крови обуславливает особую привлекательность человека.
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