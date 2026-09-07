Зачем Берлину русская угроза

За дипломатическим скандалом вокруг дронов в Лейпциге стоят провальные рейтинги правящей партии ГерманииHENDRIK SCHMIDT/DPA По данным немецкой стороны, некий беспилотник был найден 5 августа между грузовыми самолётами украинской компании в Лейпцигечитайте на monocle.