Зачем Берлину русская угроза

За дипломатическим скандалом вокруг дронов в Лейпциге стоят провальные рейтинги правящей партии ГерманииHENDRIK SCHMIDT/DPA По данным немецкой стороны, некий беспилотник был найден 5 августа между грузовыми самолётами украинской компании в Лейпцигечитайте на monocle.
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