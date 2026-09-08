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Новости для Фанов

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Наследие Фредди Меркьюри: история Мэри Остин, любви и доверия длиною в жизнь

Наследие Фредди Меркьюри: история Мэри Остин, любви и доверия длиною в жизнь

История, о которой пойдёт речь, не укладывается в привычные рамки. Когда речь заходит о легендарных музыкантах, чаще всего вспоминают хиты, концерты, скандалы и толпы поклонников.

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