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В Алтайском крае еще около десяти тысяч человек установили самозапрет на кредиты

В Алтайском крае еще около десяти тысяч человек установили самозапрет на кредиты

По всей России в августе было установлено 665,1 тысячи самоограничений на получение кредитов и займов Около 9,8 тысячи жителей Алтайского края в августе установили самозапрет на получение кредитов и займов.

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