Медведица с медвежатами напала на охотников в Якутии

В Олекминском районе Якутии произошел трагический инцидент с медведицей и её медвежатами. По информации ЯСИА и словам старшего госинспектора Олекминского комитета охраны природы Владимира Шипицина, группа местных охотников была вынуждена застрелить медведицу в момент нападения на них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии