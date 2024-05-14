Медведица с медвежатами напала на охотников в Якутии

В Олекминском районе Якутии произошел трагический инцидент с медведицей и её медвежатами. По информации ЯСИА и словам старшего госинспектора Олекминского комитета охраны природы Владимира Шипицина, группа местных охотников была вынуждена застрелить медведицу в момент нападения на них.