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Газета.ру

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Семин: если Батраков хочет играть, он должен делать результативные действия

Семин: если Батраков хочет играть, он должен делать результативные действия

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что футболист турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков должен делать результативные действия, чтобы играть, передает «Чемпионат».

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