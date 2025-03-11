Насколько реален прогноз аналитика CryptoQuant цены $180K по Bitcoin к следующему году?

За последний год аналитики CryptoQuant неоднократно делились прогнозами по биткоину в прямых эфирах. Те, кто следит за их лентой, знают, что они давно предсказывали рост BTC в диапазон $150K–$200K в текущем бычьем цикле.
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