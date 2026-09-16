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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о критике Овечкина: «Гашек все берега потерял, хочет пролезть в Европарламент, поэтому лает против России. Посмотрим, как он переобуется, когда все поменяется»

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о критике в адрес форварда «Вашингтона» Александра Овечкина со стороны бывшего вратаря Доминика Гашека.

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