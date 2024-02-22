РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Мы все умрём!?Две мощнейшие всп...
  • Дмитрий Николенко
    Путин сказал как то: - "Кто как обзывается, тот так сам называется". Семейка Байденов уже обгадилась везде. И наркоши...Захарова жестко о...
  • Фил
    Дебил-б...тьСекретарь СНБО Да...

Военнослужащие ЦВО показали места самых жестоких боев за Авдеевку

Военнослужащие ЦВО показали места самых жестоких боев за Авдеевку

скриншот из видео За Авдеевку велись жестокие бои. Военнослужащие 55-й гвардейской горно-мотострелковой бригады Центрального военного округа были теми, кто пробивался к центру города, выбивая по ходу украинских националистов из укрытий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх