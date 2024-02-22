Военнослужащие ЦВО показали места самых жестоких боев за Авдеевку

скриншот из видео За Авдеевку велись жестокие бои. Военнослужащие 55-й гвардейской горно-мотострелковой бригады Центрального военного округа были теми, кто пробивался к центру города, выбивая по ходу украинских националистов из укрытий.
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