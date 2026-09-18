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Царьград

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Театр на Трубной откроет гастроли в 20:00 комедией Лопе де Вега

Театр на Трубной откроет гастроли в 20:00 комедией Лопе де Вега

В "Родине" выступит Сибирский мужской хор, исполнив духовные, народные и патриотические песни. В 18:00 в "Многограннике" покажут спектакль "Жила была последняя Муха".

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