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Журналист Уткин раскритиковал вратаря "Локомотива" Гилерме

Журналист Уткин раскритиковал вратаря "Локомотива" Гилерме

Журналист Василий Уткин поделился мнением о вратаре московского "Локомотива" Маринато Гилерме. "Мнение, получившее широкое распространение: Гилерме провалился, кто те идиоты, кто считал его лучшим вратарем для сборной на Евро? Гилерме провалился.

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