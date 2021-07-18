Журналист Уткин раскритиковал вратаря "Локомотива" Гилерме

Журналист Василий Уткин поделился мнением о вратаре московского "Локомотива" Маринато Гилерме. "Мнение, получившее широкое распространение: Гилерме провалился, кто те идиоты, кто считал его лучшим вратарем для сборной на Евро? Гилерме провалился.