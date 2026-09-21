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Царьград

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Челябинские ватерполистки выиграли бронзу, обыграв Москву со счётом 15:12

Челябинские ватерполистки выиграли бронзу, обыграв Москву со счётом 15:12

Бронзовые медали завоевала женская сборная Челябинской области по водному поло в матче за третье место престижного турнира.

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