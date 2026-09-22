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Царьград

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Митрополит Иларион подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу «Дождь»*

Митрополит Иларион подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу «Дождь»*

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу «Дождь»* (признан иноагентом и нежелательной организацией).

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