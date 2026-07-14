Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц — цены упали на 14%

Огурцы признаны продуктом, который сильнее всего подешевел в России за последний месяц. Согласно подсчетам Руспродсоюза, средние цены на них в первую неделю июля снизились на 14,2% относительно первой недели июня.
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