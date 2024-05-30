ФАС выявила картельный сговор продавцов наушников на маркетплейсах

Ряд продавцов наушников на маркетплейсах вступили в картельный сговор на маркетплейсах в 2023-2024 годах и, координируя свои усилия в мессенджере, синхронно поднимали цены на свою продукцию и искусственно занижали рейтинг конкурентам.