ФАС выявила картельный сговор продавцов наушников на маркетплейсах

Ряд продавцов наушников на маркетплейсах вступили в картельный сговор на маркетплейсах в 2023-2024 годах и, координируя свои усилия в мессенджере, синхронно поднимали цены на свою продукцию и искусственно занижали рейтинг конкурентам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии