Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Увы, не раз писал, но напишу  ещё  раз - невозможно  отреставрировать  эти халупы, что на фото, ибо  они сгнили на  7...Снести и забыть.
  • Владимир Алтайцев
    Самые мерзкие  деяния  Петра Первого это  парики  и налог на бани - прямой  путь к педикулёзу, то есть, вшивости. Что...Страницы нашей ис...
  • Владимир Алтайцев
    Да  мало ли какую пургу несёт порой  Путин. Не стоит на  это внимания  обращать - то у него СССР  выпускал только кал...Страницы нашей ис...

Территория Героев...(118)

Территория Героев...(118)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Константину Морозову 21 год. Он уроженец Ярославля, участник спецоперации (с первых дней), сейчас курсант МВОКУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ! А в это  время голубые и розовые  устраивают в Москве голые вечеринки.
Ответить
1 д.
Светлана Митленко
Есть полно тем, где можно это преподнести. Инетное сообщество и так гудит об этом. Но зачем же принижать именно тему героев, упоминая эту мразь?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх