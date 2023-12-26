Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Константину Морозову 21 год. Он уроженец Ярославля, участник спецоперации (с первых дней), сейчас курсант МВОКУ.
Территория Героев...(118)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ! А в это время голубые и розовые устраивают в Москве голые вечеринки.
Ответить
1 д.
Светлана Митленко
Есть полно тем, где можно это преподнести. Инетное сообщество и так гудит об этом. Но зачем же принижать именно тему героев, упоминая эту мразь?
Ответить
1 д.
Свежие комментарии