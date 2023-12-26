Территория Героев...(118)

СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ! А в это время голубые и розовые устраивают в Москве голые вечеринки.

Светлана Митленко

Есть полно тем, где можно это преподнести. Инетное сообщество и так гудит об этом. Но зачем же принижать именно тему героев, упоминая эту мразь?