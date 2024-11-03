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  • Александр Ляшенко
    storm24 о чём хайп?Олег Сирота отреа...
  • Vitaly Arkhipov
    Вы сами к этому подтолкнули. Если бы вы меньше обворовывали людей вывозя капитал за границу ,может люди меньше шумели...Эксперты ВШЭ и Ол...

Запуск нового проекта Binghatti Skyrise — событие на рынке недвижимости Дубая

Запуск нового проекта Binghatti Skyrise — событие на рынке недвижимости Дубая

Презентация нового проекта Binghatti Skyrise стала важным событием на рынке недвижимости Дубая. За первые сутки было реализовано 50% всех квартир, что свидетельствует об уникальности и привлекательности проекта.

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