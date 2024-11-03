Запуск нового проекта Binghatti Skyrise — событие на рынке недвижимости Дубая

Презентация нового проекта Binghatti Skyrise стала важным событием на рынке недвижимости Дубая. За первые сутки было реализовано 50% всех квартир, что свидетельствует об уникальности и привлекательности проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии