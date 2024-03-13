FT: Зеленский готов бросить на Россию «орду» плохо обученных новобранцев

На этом фоне в ЛНР заявили о тактической группе ВСУ с наемниками под Кременной. FT: Зеленский хочет бросить на Россию «орду» плохо обученных новобранцев Украина собирается призвать на службу в ВСУ 330 тысяч новых бойцов, чтобы восполнить истощенные силы кадров на передовой.