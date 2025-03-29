В Ставрополе сотрудники полиции провели лекцию для студентов в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»»

В рамках первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в Ставрополе на базе музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставропольскому краю провели молодежный антинаркотический ликбез более чем для 100 учащихся колледжей, техникумов и вузов краевого центра.
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