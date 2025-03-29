Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

В Ставрополе сотрудники полиции провели лекцию для студентов в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»»

В рамках первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в Ставрополе на базе музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставропольскому краю провели молодежный антинаркотический ликбез более чем для 100 учащихся колледжей, техникумов и вузов краевого центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх