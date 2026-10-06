Baza: уфимец погиб во время прогулки на озере с другом

Поездка на озеро закончилась для жителя Уфы смертью. Об этом сообщает Baza.По данным канала, мужчина по имени Азамат отправился на водоем вместе с другом Вадимом.
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