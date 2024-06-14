Десант сжёг командный пункт и технику врага на правом берегу Днепра (ВИДЕО)

Воздушной разведкой в Бериславском районе было обнаружено передвижение вражеской бронетехники, перевозившей личный состав ВСУ для ротации на командных и наблюдательных пунктах, оборудованных в заброшенных домах.
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