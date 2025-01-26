Пашинян рассказал, ради чего вооружается Армения

Премьер-министр Никол Пашинян объяснил, зачем Армения приобретает вооружение.По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ереван признаёт суверенные территории соседей, а вооружение закупает исключительно для того, чтобы защищать свою землю.