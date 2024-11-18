Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 2-й этап Ханты-Мансийск, Россия Расписание трансляций 22 ноября, пятница Спринт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Планета Спринт, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Планета 24 ноября, суббота Гонка преследования, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Гонка преследования, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета 24 ноября, воскресенье Масс-старт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Масс-старт, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Познер прокомментирует финал итогового турнира ATP
- Башкиров о своей группе: «Одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Конкретных медальных планов нам никто не ставил»
- Мостовой о матче России и Брунея: «Надо их громить минимум в 5 мячей, иначе – позор. Никакой спортивной составляющей не будет»
Свежие комментарии