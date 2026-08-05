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Cамые смешные цитаты философов

Cамые смешные цитаты философов

Философия всегда шла рука об руку со здоровым цинизмом и черным юмором. фото: AIДумаете, философия — это тонны скучных книг и непонятные термины? Как бы не так! Главные мыслители человечества были теми еще юмористами.

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