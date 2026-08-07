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Нижегородская правда

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ВТБ: россияне увеличивают расходы на спорт и здоровый образ жизни

ВТБ: россияне увеличивают расходы на спорт и здоровый образ жизни

По данным ВТБ, россияне продолжают увеличивать траты на здоровый образ жизни. За первое полугодие расходы клиентов банка на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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