ВТБ: россияне увеличивают расходы на спорт и здоровый образ жизни

По данным ВТБ, россияне продолжают увеличивать траты на здоровый образ жизни. За первое полугодие расходы клиентов банка на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии