ЮФЛ. 2-я неделя. «Мемфис» сыграет с «Сан-Антонио», «Сент-Луис» встретится с «Арлингтоном» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 2-я неделя 6 апреля Мемфис – Сан-Антонио – 19:00 7 апреля Сент-Луис – Арлингтон – 3:00 Мичиган – Бирмингем – 19:00 Вашингтон – Хьюстон – 23:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии