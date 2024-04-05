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ЮФЛ. 2-я неделя. «Мемфис» сыграет с «Сан-Антонио», «Сент-Луис» встретится с «Арлингтоном» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 2-я неделя 6 апреля Мемфис – Сан-Антонио – 19:00 7 апреля Сент-Луис – Арлингтон – 3:00 Мичиган – Бирмингем – 19:00 Вашингтон – Хьюстон – 23:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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