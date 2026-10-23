Журналист Антон Маена, который принял участие в голосовании по определению обладателя «Золотого мяча», заявил, что нападающий «Баварии» Харри Кейн превзошел форварда « Реала » Килиана Мбаппе по всем показателям.
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