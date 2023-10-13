В ЯНАО строительная компания попала под уголовное дело за долги по зарплате

Новоуренгойское предприятие несколько месяцев не перечисляло заработную плату четырем сотрудникам. Денежные средства в размере 600 тысяч рублей руководство пустило на нужды компании, сообщает прокуратура ЯНАО.
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