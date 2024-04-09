Для установки физической версии Star Wars Outlaws потребуется подключение к Интерн...

Для установки физической версии Star Wars Outlaws потребуется подключение к ИнтернетуUbisoft и Massive Entertainment объявили дату выхода Star Wars Outlaws (30 августа 2024 года), после чего начались предварительные заказы на приключенческий боевик с открытым миром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)