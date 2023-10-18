Эндокринолог назвала продукты с наибольшим содержанием витамина D

Врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Кристина Чепыгова 18 октября рассказала «Известиям», какие продукты содержат наибольшее количество витамина D, и объяснила, можно ли за счет них покрыть суточную норму.