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ИЗВЕСТИЯ iz

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Эндокринолог назвала продукты с наибольшим содержанием витамина D

Эндокринолог назвала продукты с наибольшим содержанием витамина D

Врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Кристина Чепыгова 18 октября рассказала «Известиям», какие продукты содержат наибольшее количество витамина D, и объяснила, можно ли за счет них покрыть суточную норму.

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