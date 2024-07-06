Росгвардейцы поздравили генерал-майора Евгения Чусова с 99-летием

Ветерану Великой Отечественной войны, участнику войсковых операций по ликвидации бандподполья в Западной Белоруссии, Литве и Эстонии генерал-майору в отставке Евгению Николаевичу Чусову исполнилось 99 лет.
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