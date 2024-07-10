Последние приготовления перед отправкой?Северокорейские военные специалисты прибыли в Россию

Встречался с этими корейцами на Дальнем Востоке. Хорошие ребята, трудолюбивые, честные. Мне понравились. Если бы заменить детей кишлаков и аулов на на них, в России был бы порядок, а не бардак, организованный незаменимыми специалистами. Да и лобистов этого бардака бы поубавилось. Конечно, мы и сами с усами, но эти ребята у нас и на СВО были бы не лишние!

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы правы на все сто! Одно дело учения, там всегда все проходит хорошо.Боевые действия, ранения и гибель, а еще морально психологическое, физическое воздействие на организм воина, как говорится на пределе. Но без участия в настоящих боевых действиях, никто не вправе называть так называемые "элитные" подразделения, на самом деле элитными.Ужас войны и страшный запах гниющих тел и куски человеческих частей, а главное лето. А еще главное то, что укронацисты не собирают своих убитых, а частенько и раненых.Расказывал участник ВОВ. Возил он полковника, командира дивизии на американском Виллисе.Едет ночью по нормальной проселочной дороге и вдруг машина забуксовала. Выходит он из машины и смотрит почему забуксовала? Оказалось забуксовала на мертвых человеческих телах. Что делать? Пришлось ему саперной лопаткой и голыми руками убирать с дороги человеческие кишки и прочие фрагменты.Но говорит:" Был молодой и относился к подобным работам спокойно". А о поляках рассказывал и отзывался очень плохо. Много говорил, нашим в спину стреляли поляки и из-за угла.